Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фискальная служба объяснила, что искали в "Киевстаре"

Четверг, 4 января 2018, 18:51
Фискальная служба объяснила, что искали в Киевстаре

Обыск в офисе оператора "Киевстар" 4 января касался производства по неуплате им около 2,4 миллиарда гривен налогов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина в Facebook.

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС провели его "с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".

"Проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем – прокурором Генеральной прокуратуры", – отметила Непряхина.

"Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе применялась видеозапись", – отметила она.

Ранее президент "Киевстара" Петр Чернышев сообщил, что в четверг утром в офис компании в Киеве пришли с обыском "около трех десятков налоговых полицейских".

Обыск не повлиял на работу мобильного оператора.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: обыскиФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
обыски
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
Полиция проводит обыски в сети АЗС "Motto" – источник
Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители пришли с обысками в КГГА
Последние новости
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
Все новости...
Реклама: