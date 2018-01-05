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Пенсионер, которого искали после захвата "Востоком", пришел на КПВВ

Пятница, 5 января 2018, 00:01

Сотрудники Волновахского отдела полиции, которые несут службу на КПВВ "Новотроицкое", обнаружили 58-летнего мужчину, который более 3 лет находился в розыске.

В июне 2014 года родственники пенсионера обратились в еще действующее Макеевское отделения милиции и сообщили об исчезновении человека, информирует полиция Донбасса.

Со слов макеевчанина правоохранители узнали, что по дороге домой его подрезал военный микроавтобус с опознавательными знаками батальона "Восток". Более 10-ти человек в масках с автоматическим оружием вытащили водителя из автомобиля и начали бить.

Они забрали у мужчины ценные вещи и деньги, а самого водителя связали и оставили в багажнике собственного автомобиля.

Дальнейший месяц пострадавший помнит размыто, так как его оставили в подвальном помещении, где-то в районе мотеля, где морили голодом и систематически избивали.

"Через 26 дней меня выпустили, когда я уже не мечтал о спокойной жизни", – рассказал пострадавший.

 

Где после этого находился пожилой мужчина, полиция не сообщает.

Правоохранители отмечают, что всего на территории Волновахского района в розыске находится 210 человек, из них без вести пропавших – 84.

За 2017 год полиция Волновахи разыскала 55 граждан.

Благодаря контрольно-пропускным пунктам правоохранители задержали 46 злоумышленников, которые скрывались от закона, и 16 человек, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях.

Темы: Донбасспленныезаложники
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