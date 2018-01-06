Сутки в АТО Боевики продолжают минометные обстрелы, есть раненый
Противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.
"Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - отметили военные.
Как сообщалось, в течение дня, 5 января, было зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.