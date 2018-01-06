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Сутки в АТО Боевики продолжают минометные обстрелы, есть раненый

Суббота, 6 января 2018, 06:59

Противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.

"Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - отметили военные.

Как сообщалось, в течение дня, 5 января, было зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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