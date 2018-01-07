Лукашенко о Беларуси: Жизнь у нас не прекрасна, она терпима
Воскресенье, 7 января 2018, 22:18
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в его стране есть все, чтобы в следующем году жизнь там стала не терпимой, а нормальной.
Об этом сообщает прес-служба Лукашенко.
"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - заявил он.
Ранее президент Беларуси рассказал, как относится к "украинским западенцам".
Украинская правда