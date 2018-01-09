В АП рассказали, что будет после реорганизации судов

В 2018 году районные суды планируется объединить в окружные суды с большим штатом судей.

Об этом рассказал один из заместителей Администрации президента в интервью "Украинской правде": Алексей Филатов о том, что будет с делами Майдана и Януковича после ликвидации судов

По его словам в этом году планируется реструктуризация, которая будет включать ликвидацию, создание и реорганизацию судов.

"Больше не будет судов, где есть только три судьи, один из которых на больничном, вторая в декретном отпуске, третий идет в отпуск, или у него закончились полномочия – и в результате в районе отсутствует правосудие", -рассказал Филатов.

"Поэтому районные суды будут укрупняться, 2-3 района будут объединены в один окружной суд в среднем со штатом в 9-12 судей", - добавил он.

При этом, по его мнению, в районах в городах,будет по 30-40 судей.

"Они как обращались в своем районном центре, так и будут обращаться там. Будет существовать помещение суда, в нем будут судьи, канцелярия, но юридически это будет суд, объединенный с судом или судами соседних районов", - сказал Филатов.

Представитель АП опроверг версию адвокатов по делам Майдана, которые считают, что подобная реорганизация приведет к коллапсу, поскольку дела начнут заслушивать с нуля, а значит, рассмотрение может затянутся.

"Если взять эту логику, тогда нельзя ликвидировать ни один суд, потому что там постоянно рассматривают какие-то дела. Я бы не стал тут драматизировать", - отметил Филатов.

"Новые дела будут приходить. Суд – это конвейер. Просто когда-то надо принять решение о том, что этот суд передает дела... Верховный Суд Украины тоже рассматривал дела. Если бы мы исходили из того, что нельзя провести конкурс и создать новый Верховный Суд, пока старый рассматривает дела, то новый суд не был бы создан никогда", - сказал Филатов.

По его словам, есть дела, которые требуют длительного рассмотрения, с участием присяжных и множества экспертиз, а есть такие, что рассматриваются в течение двух дней или месяца и с ними нет больших рисков или негативных последствий, если рассмотреть их сначала.

Филатов добавил, что для решения первого вопроса – можно внести изменения в закон, чтобы дело следовало за судьей, если он переводится при реорганизации суда.

"Начали слушать дело, перевели в другой суд, если юрисдикция совпадает, если это не перевод из Харькова в Закарпатье, а в рамках одного района Киева, только в новом суде – то продолжаешь слушать это дело", - подытожил он.

Как известно, 29 декабря президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

Ранее ВРП одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.