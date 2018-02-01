В США провалили испытания системы ПРО на Гавайях
Военные США провели неудачное испытание ракеты системы ПРО.
Об этом, ссылаясь на американского чиновника, пишет Reuters.
Чиновник, говоря на условиях анонимности, заявил, что ракета SM-3 Block IIA была запущена с испытательного полигона Aegis Ashore на Гавайях, но не смогла сбить другую ракету, запущенную с самолета.
Почему испытание провалилось остается неизвестным, по словам чиновника, анализ продолжался.
Ракета, разработанная компанией Raytheon Co совместно с Японией, используется для сбивания ракет средней дальности.
Агентство по противоракетной обороне не прокомментировало результаты испытания, но подтвердило, что оно имело место.
"Агентство по противоракетной обороне и моряки ВМС США, укомплектованные испытательным комплексом противоракетной обороны "Aegis Ashore" (AAMDTC), провели испытательный запуск с использованием стандартной ракеты (SM) -3 Block IIA из Тихоокеанского ракетного комплекса, Кауаи, Гавайи, в среду утром", - сказал Марк Райт, представитель агентства.
Как отмечает издание, испытание по перехвату ракет, которое состоялось в июне прошлого года также потерпело неудачу, но успешным было испытание проведенное в начале 2017 года.
Как известно, в прошлом году в КНДР проводились испытания баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, а также шестой и самый мощный ядерный тест. Эти действия побудили мировое сообщество ужесточить санкции против КНДР.
Северная Корея утверждает, что ее новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" способна поразить материковую часть США.