В США провалили испытания системы ПРО на Гавайях

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Четверг, 1 февраля 2018, 07:23

Военные  США провели неудачное испытание ракеты системы ПРО.

Об этом, ссылаясь на американского чиновника, пишет Reuters.

Чиновник, говоря на условиях анонимности, заявил, что ракета SM-3 Block IIA была запущена с испытательного полигона Aegis Ashore на Гавайях, но не смогла сбить другую ракету, запущенной с самолета.

Почему испытание провалилось остается неизвестным, по словам чиновника, анализ продолжался.

Ракета, разработанная компанией Raytheon Co совместно с Японией, используется для сбивания ракет средней дальности.

Агентство по противоракетной обороне не прокомментировало результаты испытания, но подтвердило, что оно имело место.

"Агентство по противоракетной обороне и моряки ВМС США, укомплектованные испытательным комплексом противоракетной обороны "Aegis Ashore" (AAMDTC), провели испытательный запуск с использованием стандартной ракеты (SM) -3 Block IIA из Тихоокеанского ракетного комплекса, Кауаи, Гавайи, в среду утром", - сказал Марк Райт, представитель агентства.

Как отмечает издание, испытание по перехвату ракет, которое состоялось в июне прошлого года также потерпело неудачу, но успешным было испытание проведенное в начале 2017 года.

Как известно, в прошлом году в КНДР проводились испытания баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, а также шестой и самый мощный ядерный тест. Эти действия побудили мировое сообщество ужесточить санкции против КНДР.

Северная Корея утверждает, что ее новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15"  способна поразить материковую часть США.

Темы: ядерное оружие КНДР США ПРО
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