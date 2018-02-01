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В Крыму тонуло судно с украинцами на борту – СМИ

Четверг, 1 февраля 2018, 15:38

В Черном море, у берегов крымской Феодосии, тонул сухогруз BERG под флагом Молдовы, в экипаж которого входят украинцы.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По информации издания, 31 января около 23:00 судно зашло в феодосийскую бухту.

На борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе граждан Украины и Азербайджана.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС России, судно получило повреждение корпуса, сейчас оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали. Проводится обследование корпуса.

Отмечается, что сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма из закрытого порта Керчь. 28 января BERG находился в российском порту Азов.

О причинах и характере инцидента, из-за которого судно получило повреждение корпуса и было вынуждено бросить якорь близ Феодосии, не сообщается.

По данным синоптиков, в Крыму 31 января был сильный северо-западный ветер, 22-27 м/с.

Как известно, с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов оккупированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в период с 1 декабря 2017 по 1 января 2018 года 26 грузовых судов нарушили действующий запрет на заход в порты аннексированного Крыма.

Темы: Крымоккупациячрезвычайное происшествие
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