НАБУ проверяет, есть ли у нардепа БПП Ризаненко оффшоры

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом фракции БПП Павлом Ризаненко.

Об этом сообщает "Слово и Дело", ссылаясь на решение Соломенского районного суда Киева, обнародованное 31 января.

По версии следствия, Ризаненко в 2011 году приобрел две квартиры общей стоимость более миллиона гривен. В октябре 2016 года нардеп переписал эти квартиры на мужа своей матери Григория Артюха и на тестя, отца своей жены Ольги Петренко.



Указанные квартиры не были указаны в письменных декларациях о доходах за 2012-2016 годы, а также в электронной декларации 2015 года, в том числе исправленной.



Детектив считает, что в действиях Ризаненко могут просматриваться признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Также в НАБУ отмечают, что муж матери Ризаненко является учредителем ООО "Лука Девелопмент", размер его вклада в уставный капитал компании составляет более 13 млн грн. При этом его официальных доход с 2012 года по настоящее время составил почти 325 тысяч грн.

По версии следствия, есть основания полагать, что конечным бенефициаром "Лука Девелопмент" может быть нардеп, а номинальным держателем взносов в уставный капитал - Артюх.

В бюро отмечают, что в состав учредителей "Лука Девелопмент" также входят ООО "ЛТ Чезара" и ООО "Левобережная Недвижимость". В свою очередь, учредителем "ЛТ Чезара" является оффшорная компания "Керилейн (ЛТД)" с Британских Виргинских островов, а "Левобережной Недвижимости" - кипрская "Бисаби Лимитед".

Следствие просило получить доступ к регистрационному делу "ЛТ Чезара" чтобы подтвердить или опровергнуть возможное участие нардепа Ризаненко в создании, управлении компанией "Лука Девелопмент" через мужа матери и компании-соучредители фирмы, созданные оффшорными компаниями.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил доступ к регистрационному делу "ЛТ Чезара".

Ранее НАБУ также получало доступ ко всем имеющимся декларациям Ризаненко, хранящимся в Верховной Раде, присяге с его личной подписью, копии личного дела, а также документам по регистрации Ризаненко квартир в 2011 году.

Сам Павел Ризаненко объяснял, как получил в собственность три квартиры в 2011 году.



"Я их по сути не покупал... Одно юридическое лицо частично погасило свой долг квартирами. И две из этих квартир еще в 2011 году я продал, заплатил налоги, подал декларацию", - отмечал он.



Нардеп также утверждал, что заявления в следственные органы подает Игорь Мотузка, "адвокат ООО "Гильдия права", компании, которая работает на Виктора Полищука, владельца ТЦ "Гулливер", "Эльдорадо "Банка" Михайловский", с которым у Ризаненко "война с 2011 года".