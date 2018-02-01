НАБУ проверяет, есть ли у нардепа БПП Ризаненко оффшоры

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом фракции БПП Павлом Ризаненко.

Об этом сообщает "Слово и Дело", ссылаясь на решение Соломенского районного суда Киева, обнародованное 31 января.

По версии следствия, Ризаненко в 2011 году приобрел две квартиры общей стоимость более миллиона гривен. В октябре 2016 года нардеп переписал эти квартиры на мужа своей матери Григория Артюха и на тестя, отца своей жены Ольги Петренко.



Следователи утверждают, что указанные квартиры не были указаны в письменных декларациях о доходах за 2012-2016 годы, а также в электронной декларации 2015 года, в том числе исправленной.



Детектив считает, что в действиях Ризаненко могут просматриваться признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Также в НАБУ отмечают, что муж матери Ризаненко является учредителем ООО "Лука Девелопмент", размер его вклада в уставный капитал компании составляет более 13 млн грн. При этом его официальных доход с 2012 года по настоящее время составил почти 325 тысяч грн.

По версии следствия, есть основания полагать, что конечным бенефициаром "Лука Девелопмент" может быть нардеп, а номинальным держателем взносов в уставный капитал - Артюх.

В бюро отмечают, что в состав учредителей "Лука Девелопмент" также входят ООО "ЛТ Чезара" и ООО "Левобережная Недвижимость". В свою очередь, учредителем "ЛТ Чезара" является оффшорная компания "Керилейн (ЛТД)" с Британских Виргинских островов, а "Левобережной Недвижимости" - кипрская "Бисаби Лимитед".

Следствие просило получить доступ к регистрационному делу "ЛТ Чезара" чтобы подтвердить или опровергнуть возможное участие нардепа Ризаненко в создании, управлении компанией "Лука Девелопмент" через мужа матери и компании-соучредители фирмы, созданные оффшорными компаниями.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил доступ к регистрационному делу "ЛТ Чезара".

Ранее НАБУ также получало доступ ко всем имеющимся декларациям Ризаненко, хранящимся в Верховной Раде, присяге с его личной подписью, копии личного дела, а также документам по регистрации Ризаненко квартир в 2011 году.

В то же время сам Павел Ризаненко объяснял, как получил в собственность три квартиры в 2011 году.



"Я их по сути не покупал... Одно юридическое лицо частично погасило свой долг квартирами. И две из этих квартир еще в 2011 году я продал, заплатил налоги, подал декларацию", - отмечал он.



По словам Ризаненко, продажа указанных квартир отражена в письменной декларации за 2011 год, размещенной на сайте ВРУ.



Нардеп отмечает, что в октябре 2016 сведения о праве собственности на эти квартиры на основании договоров купли-продажи, заключенных в декабре 2011 года, были внесены в Государственный реестр, где уже как новые владельцы указаны муж матери Павла Ризаненко - Григорий Артюх - и тесть (отец жены Ризаненко).



Нардеп также утверждает, что заявления в следственные органы подает Игорь Мотузка, который имеет отношение к компании, работающей на бизнесмена, экс-владельца обанкротившегося "Банка Михайловский" Виктора Полищука.



С последним у нардепа давняя "война", связанная с тем, что Ризаненко добивается возврата в государственную и коммунальную собственность земли и имущества государственного предприятия "Радіопередавальний центр", к похищению которой, как он утверждает, причастен Полищук.



"Это очередная грязная информационная волна, направленная на дискредитацию моего имени и моей семьи", - прокомментировал Ризаненко указанное производство.