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В Грузии отреагировали на задержание Саакашвили

Понедельник, 12 февраля 2018, 16:07
В Грузии отреагировали на задержание Саакашвили

Задержание в понедельник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве вряд ли связано с его экстрадицией в Тбилиси, считает один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикер парламента Гиоргий Вольский.

Об этом он заявил в понедельник журналистам, передает "Интерфакс".

"Думаю, что задержание в Киеве Саакашвили не должно быть связано с предъявленными ему грузинской стороной обвинениями. У Украины к нему свои претензии", – сказал Вольский.

При этом он заявил, что возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию не создаст в Тбилиси никаких проблем.

"Главное, что в отношении Саакашвили закон должен быть исполнен", – сказал Вольский.

Как сообщалось, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест. 

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузия
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