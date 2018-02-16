Хроника 16 февраля. Майдан идет в "мирное наступление", а Тимошенко – главная ошибка Ющенко

Найцікавіше: 2009. Яценюк відмовився очолювати Нацбанк 2010. Ющенко назвав Тимошенко "головною помилкою" свого президентства 2014. Майдан оголосив про "мирний наступ на владу" 2016. Порошенко закликав Яценюка і Шокіна піти у відставку

2001, п'ятниця

– Близько тисячі учасників акції "Україна без Кучми" прийшли під стіни Генпрокуратури, аби привітати генпрокурора Михайла Потебенька з днем народження. Побажання імениннику від протестувальників такі: "Потебенька на нари", "Кучму – чеченцям", "Свободу Тимошенко".

2004, понеділок

– Фракції більшості Верховної Ради мають намір підписати політичну угоду про висування єдиного кандидата в президенти на виборах-2004 і спільні дії на парламентських виборах 2006 року.

Про це в інтерв'ю журналістам повідомив постійний представник президента Леоніда Кучми в парламенті Олександр Задорожній.

У липні 2004 року єдиним кандидатом в президенти від влади висунуто прем’єра Віктора Януковича.

2005, середа

– У благодійному фонді екс-президента Леоніда Кучми категорично спростували чутки про те, що Кучма прибув до Чехії в Карлові Вари не на оздоровчий відпочинок, а з метою уникнути кримінального переслідування в Україні.

2006, четвер

– Прем'єр Юрій Єхануров відкинув чутки про існування таємного договору між "Нашою Україною" та Партією регіонів, але охарактеризував Блок Юлії Тимошенко як блок "націонал-комуністів".

2007, п'ятниця

– "Я прошу дати розпорядження з мобілкою нікого не впускати, я думаю, як на засідання уряду, так і на РНБО", – зауважив президент Віктор Ющенко під час свого вступного слова на засіданні Радбезу, коли задзвонив мобільний телефон у першого віце-прем'єра Миколи Азарова.

2009, понеділок

– Депутат Аресеній Яценюк підтвердив, що Секретаріат президента Віктора Ющенка пропонував йому обійняти посаду голови НБУ, але він відмовився, тому що вважає такі пропозиції тільки спробою усунути політичного конкурента.

2010, вівторок

– "Я до цього не називав, але сьогодні в мене є моральне право її назвати. Найбільша моя помилка за 5 років – це Тимошенко", – заявив президент Віктор Ющенко на підсумковій прес-конференції щодо свого президентства.

– БЮТ вимагає призначити переголосування другого туру президентських виборів. Про це йдеться в позовній заяві команди прем’єра Юлії Тимошенко, поданій до Вищого адмінсуду.

2011, середа

– Голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб назвав "дешевим популізмом" заяви віце-спікера Миколи Томенка про недоцільність будівництва вертолітного майданчика в Каневі.

"Ну, що тут такого? Черкащина має таку розвинену історико-культурну спадщину! Шановні, нам сам Бог велів розвивати туристичну інфраструктуру. Нині в багатьох країнах світу діють потужні українські діаспори. І це не найбідніші люди, ви знаєте", – заявив Тулуб.

– Під час церемонії покладання квітів до пам'ятника воїнам-афганцям у Харкові за участі президента Віктора Януковича конструкцію кріплення вінка доповнили металевим ланцюгом.

Улітку 2010 року під час покладання вінків президентами України та Росії до пам'ятника невідомому солдату в Києві на Януковича впав вінок.

2012, четвер

– "Якби Ющенко особисто не подзвонив Міхеілу Саакашвілі з вимогою відкликати спостерігачів з Грузії, які висадилися в Донецьку, ніякого президента Януковича не могло бути в натурі", – заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко під час свого останнього слова в судовому процесі над ним.

– Керівництво Качанівської колонії розглядає питання про залучення екс-прем'єра Юлії Тимошенко до праці, заявив перший заступник начальника управління Пенітенціарної служби в Харківській області Євген Бараш.

2013, субота

– У місті Охтирка на Сумщині більше десяти прихильників партії "Свобода" на чолі з нардепом Ігорем Мірошниченком зруйнували пам’ятник Володимиру Леніну.

2014, неділя

Хроніка Революції Гідності.

– На Майдані Незалежності стартувало 11-те Народне Віче, основним питанням якого стало обговорення "мирного наступу активістів Майдану задля виконання вимог".

– "У вівторок сесія Верховної Ради – знаковий день боротьби. Влада тріщить по швах. Розхитуймо її гвинтики! У вівторок з восьмої ранку формуємо колони і йдемо з Майдану до парламенту!", – закликав лідер "Свободи" Олег Тягнибок під час свого виступу на Народному Віче.

– Говорячи про посаду прем'єра, запропоновану президентом Віктором Януковичем, лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив: "Я не купуюся на посаду, пане президенте. Купуйте своїх приспішників".

Він додав, що опозиція сформує свій уряд після повернення до Конституції 2004 року.

– Глава Київської міськдержадміністрації Володимир Макеєнко офіційно повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонку про те, що протестувальники залишили будівлю КМДА та розблокували вулицю Грушевського.

– Жодних перешкод для набуття чинності "закону про амністію" немає, це станеться 17 лютого, заявив генпрокурор Віктор Пшонка після перемовин з представниками опозиційних сил.

При цьому він повідомив, що буде закрито 108 справ, від відповідальності протягом місяця звільнять 268 осіб.

– Активісти "Автомайдану" в передмісті Відня (Австрія) провели акцію під маєтком чинного глави Адміністрації президента Андрія Клюєва.

2015, понеділок

– П'ятеро українських військових загинули, ще 25 бійців зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Близько 12:00 терористи обстріляли з важкого озброєння Донецьк. Внаслідок обстрілу постраждав мікрорайон Панфіловка, що в Київському районі Донецька", – повідомили в прес-центрі АТО.

– Генпрокурор Віктор Шокін у понеділок призначив своїм заступником колишнього прокурора Тбілісі, екс-першого заступника головного прокурора Грузії Давида Сакварелідзе.

– Печерський райсуд Києва обрав колишньому керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у 3,6 мільйонів гривень.

2016, вівторок

– Троє українських військових загинули, ще семеро зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

Президент Петро Порошенко закликав прем'єра Арсенія Яценюка і генпрокурора Віктора Шокіна піти у відставку.

"Шокін подав у відставку", – повідомило джерело УП в Генпрокуратурі.

Натомість Верховна Рада не відправила уряд Арсенія Яценюка у відставку. За висловлення недовіри Кабміну проголосували 194 депутати з необхідних 226-ти.

2017, середа

– Один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Протягом дня загинуло ще троє бійців та четверо дістали поранення.

– Бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки, є загиблий. Про це повідомив голова управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

– Новий глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що з Росією треба вести переговори "з позиції сили".

Олег Поліщук, для УП