Генпрокурор пояснил конфуз с Гужвой и хочет розыска

Генеральная прокуратура будет добиваться конфискации залога главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и его международного розыска.



Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на пресс-конференции 2 февраля.



Он заверил, что обвинение сделало все возможное, чтобы продолжить обязательства Гужвы, который в начале 2018 года сбежал в Вену.



"Прокурор ходатайствовал о мере пресечения не за две, не за три недели, а за месяц. 8 декабря прокурор объявил о необходимости продления меры пресечения в отношении Гужвы", – сказал генпрокурор.



"Гужва является фигурантом двух уголовных производств, рассматриваемых в судах. Первое – о вымогательстве, если не ошибаюсь, 10 тысяч долларов. И в этом деле у него забрали паспорта, но суд принял решение о залоге – если не ошибаюсь, достаточно высоком, несколько сотен тысяч гривен", – уточнил он.



По словам Луценко, "если суд избирает залог, то все другие меры, включая удержание паспортов, аннулируются".



"Другое дело – о неуплате налога в особо крупных размерах – было в декабре на стадии дебатов. Это последняя стадия судебного заседания, когда судебное следствие завершено. После завершения судебного следствия прокурор не имеет права подавать письменные ходатайства", – заявил глава ГПУ.



По его словам, во время дебатов прокурор настаивал на необходимости продолжения меры пресечения, которая истекала примерно через месяц, но судья не отреагировала на это.



Тогда сторона защиты заявила, что не готова к дебатам – и суд перенес заседание, а затем защита Гужвы еще 4-5 раз срывал заседания, заявил Луценко.



"Таким образом, они дотянули до даты, когда закончился ранее установленная мера пресечения, не давая открыть заседание для ее продолжения. И Гужва позорно, как трус, сбежал с этапа дебатов перед приговором суда", – сказал он.



"А по другому делу есть его залог. Конечно, сейчас мы будем ходатайствовать о его конфискации в бюджет и изменении меры пресечения на розыск – сначала государственный, а затем международный", – подчеркнул генпрокурор.



Луценко добавил, что Украина через Министерство иностранных дел сообщила обо всем этом правоохранителям Австрии.



"Надеюсь, эта информация покажет им отсутствие каких-либо политических преследований. Речь идет исключительно об экономических преступлениях и общеуголовных преступлениях в виде вымогательства", – сказал он.



Генпрокурор также отметил, что нет претензий к контенту подконтрольного Гужве издания "Страна", так как экспертизы не подтвердили наличие у него материалов, которые призывали бы к изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины.



"Мы настаиваем, что Гужва должен ответить за неуплату налогов и за вымогательство у одного из народных депутатов за непубликацию определенных текстов... Он бежит от очевидной ответственности за содеянное", – заявил Луценко.



Как стало известно недавно, главный редактор Страна.ua Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у Австрии политического убежища. Срок действия меры пресечения закончился 6 января, а оба загранпаспорта Гужве вернули осенью 2017 года.



Главред "Страна.ua" заявлял, что сбежал из-за угроз тюрьмой и покушений.

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Гужва заявлял, что в ситуации с вымогательством его подставили.