Гужва рассказал, как смог выехать в Австрию

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва смог покинуть Украину, потому что прокуратура не направила в суд ходатайство о продлении ему меры пресечения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"8 декабря я лично присутствовал на судебном заседании и прокурор не подавал ходатайство о продлении мне меры пресечения. Не подавал он и позже. Ни на одном из следующих судебных заседаний он ходатайство не заявлял. Кроме того, оно мне не выдавалось на подпись до заседания, как это положено по закону. Прокуратура просто забыла продлить мне меру пресечения", - написал он.

Срок действия меры пресечения закончился 6 января 2018 года.

Кроме того, Гужва уточнил, что у него есть два загранпаспорта, заявив, что "трех паспортов не может быть в принципе на руках".

В комментарии телеканалу 1+1, он рассказал, что их ему вернули осенью 2017 года.

"Я абсолютно легально после этой даты отправился в Австрию, где и нахожусь ... Когда во время очередного заседания суда мои адвокаты сказали, что я отсутствовал в Украине, у прокурора был шок. То есть по нему было видно, что он просто забыл, что 6 января у меня заканчивается мера пресечения", - отметил Гужва.

Как известно 22 июня 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имеет права покидать пределы Киева.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

В прокуратуре заявили, что готовчт ходатайство о замене на более строгую меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который выехал в Вену.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы"