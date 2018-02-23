Хроника 23 февраля. Порошенко становится министром у Азарова, а Турчинов – президентом

Найцікавіше: 2003. Путін, Кучма, Лукашенко та Назарбаєв прагнуть Єдиного економічного простору 2012. Азаров запропонував Порошенка на посаду глави Мінекономіки 2014. Спікер ВР Турчинов став виконувачем обов’язків президента

2001, п'ятниця

– "Ми отримали персональні запевнення президента України, що тут будуть дотримуватися законів, буде свобода слова і волевиявлення, а розслідування інциденту з журналістом Гонгадзе буде проведене виключно в рамках закону.

Делегація вважає, що будь-яке розв'язання цієї кризи, пов'язаної з Гонгадзе, при порушенні цих принципів, кардинальним чином зіпсує відносини між США і Україною", – заявив член делегації Конгресу США Курт Велдон після зустрічі з Леонідом Кучмою.

2003, неділя

– Президенти Росії Володимир Путін, України Леонід Кучма, Білорусі Олександр Лукашенко і Казахстану Нурсултан Назарбаєв домовилися до вересня 2003 року підготувати угоду про формування Єдиного економічного простору, йшлося в заяві президентів, підписаній у Москві.

2004, понеділок

– Колишній офіцер безпеки посольства України в Берліні Валерій Кравченко заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF, що йому було наказано стежити не тільки за українськими політиками, але й за німецькими репортерами та депутатом Європарламенту від ФРН.

Скандал відбувся на тлі візиту Леоніда Кучми до Німеччини та його зустрічі з німецьким канцлером Герхардом Шредером.

2005, середа

– Президент Віктор Ющенко дав зрозуміти, що вирішив залишити Святослава Піскуна на посаді генпрокурора.

"Є обставини, по яких я вважав би, що цей генпрокурор має пройти свій шлях", – сказав Ющенко на прес-конференції в Страсбурзі після виступу в Європарламенті.

Святослав Піскун пробув на посаді генпрокурора до жовтня 2005 року, з квітня по травень 2007-го був відновлений у кріслі глави ГПУ. У 2006 та 2007 роках обирався до Верховної Ради за списком Партії регіонів.

2006, четвер

– Стало відомо, що Україну з ознайомчим візитом відвідали представники корпорації Trump Corporation – Дональд Трамп і його дочка Іванка Трамп. Мета приїзду американського мільярдера та майбутнього президента США були невідомими.

2007, п'ятниця

– Угода про створення об'єднаної опозиції між БЮТ і "Нашою Україною" передбачатиме співпрацю обох фракцій у статусі коаліції в разі перемоги на дострокових виборах, заявив лідер фракції "Наша Україна" В’ячеслав Кириленко.

– Петра Порошенка обрано головою ради Нацбанку. За кандидатуру Порошенка проголосували 11 осіб, один утримався – це був сам Порошенко.

Заступником голови ради НБУ став депутат від Партії регіонів, колишній керівник компанії Ріната Ахметова СКМ Ігор Прасолов.

2009, понеділок

– Меджліс кримськотатарського народу виступив з вимогою до Генпрокуратури негайно розслідувати всі обставини нападу співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" на будинок родини Хаїрових у селищі Мирне Сімферопольського району.

"Беркутівці" зламали двері, вікна й закидали будинок світлошумовими гранатами, одна з яких під час вибуху відірвала руку літньому господарю. Але після цього з'ясували, що помилилися адресою при операції з затримання злочинця.

Згодом керівництво МВС попросило вибачення у постраждалого Мустафи Хаїрова і членів його сім'ї та визнало непрофесійність дій співробітників міліції.

2010, вівторок

– Партія регіонів відкликала свою постанову про відставку уряду Юлії Тимошенко, заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Причиною цього, на його думку, була нестача у ПР голосів.

10 березня 2010 року фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та група депутатів, орієнтованих на екс-президента Віктора Ющенка, змогли внести зміни до закону про регламент, що дозволило формувати парламентську більшість за допомогою "перебіжчиків".

11 березня 2010 року створено коаліцію "Стабільність та реформи", яка сформувала Кабмін Миколи Азарова.

2011, середа

– "Я вже давно не сподіваюся на жоден збіг позицій із Ющенком. Він зрадив і Майдан, і людей Майдану. А потім продав і Україну, і нас на "фарш" Януковичу, якого і привів до влади", – сказав в інтерв’ю KyivPost екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який на той час перебував у СІЗО.

2012, четвер

– Прем’єр Микола Азаров запропонував кандидатуру Петра Порошенка на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі. Про це президент Віктор Янукович сказав в інтерв’ю для програми "Вечори з Віталієм Коротичем".

23 березня 2012 року Янукович своїм указом призначив Порошенка очільником Мінекономіки.

2014, субота

Хроніка Революції Гідності.

– В Інтернеті з'явився запис з камер відеоспостереження в резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї, які дають уявлення про те, як відбувалася втеча екс-президента.

На кадрах видно, як від входу від'їжджають вантажні автомобілі та іномарки, також на відео видно, як частину речей завантажують у вертольоти, і група людей відлітає.

– Верховна Рада підтримала постанову щодо передачі "Межигір’я" у державну власність.

– Голову ВР Олександра Турчинова обрано виконувачем обов'язків президента України на час до встановлення результатів перевиборів президента у травні 2014 року.

Відповідну постанову парламенту підтримали 285 нардепів.

– "Україну зрадили, а людей зіштовхнули лобами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його найближчому оточенні. Ми засуджуємо втечу і легкодухість Януковича. Ми засуджуємо зраду. Ми засуджуємо злочинні накази, які підставили простих людей, солдатів і офіцерів", – таку заяву оприлюднила парламентська фракція Партії регіонів.

– "Дякую за повагу, але прошу не розглядати мою кандидатуру на пост глави уряду", – заявила екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

– Активісти потрапили до маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки в селі Гореничі Києво-Святошинський району, який всередині виявився справжнім "казначейством", де зберігалися сотні ювелірних виробів, стародавніх ікон, Євангелій, мощів Святих, колекцій холодної зброї, численних нагород, портретів та картин – з Віктором Януковичем та самим власником будинку.

2015, понеділок

– Двоє українських військових загинули та ще 10 бійців дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Українські війська контролюють Світлодарськ та Луганське після відведення сил від Дебальцевого.

– Оператор life:) переміг у першому лоті конкурсу 3G. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації, визнала переможцем по другому лоту на отримання ліцензій на зв'язок в стандарті UMTS (3G) "МТС Україна".

"Київстар" виграв третій лот на 3G-ліцензію за мінімальною ціною.

2016, середа

– Двоє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, під час боїв у районах Красногорівки та Донецького аеропорту загинуло четверо військових РФ, ще сім дістали поранення.

– Мера Старобільська Луганського області Володимира Живагу вбили двома пострілами, слідство розглядає різні версії злочину.

Загиблий був відомий співпрацею з "Українським вибором" Віктора Медведчука.

2017, четвер

– Один український військовий дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Протягом дня ще двоє бійців зазнали поранень.

Невідомі викрали заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка, пошуками викраденого нардепа зайнялися СБУ та прокуратура.

Згодом керівник прокуратури Одеської області Олег Жученко повідомив, що Гончаренко перебуває в безпечному місці.

Він також розповів, що в організації викрадення нардепа від БПП підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області, батько загиблого 2 травня 2014 року в Одесі антимайданівця Геннадія Кушнарьова.

Олег Поліщук, для УП