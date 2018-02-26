Хроника 26 февраля. Литвин назвал Кравчука "политической проституткой", а Яценюк – "камикадзе"

Найцікавіше: 2001. ГПУ: таращанське тіло – це тіло Гонгадзе 2004. Україну виключили з "чорного списку" FATF 2010. Литвин про Кравчука: "Професійна політична повія" 2014. Яценюк назвав себе і членів свого уряду "камікадзе"

2001, понеділок

– Генпрокуратура визнала, що знайдене в Таращі тіло належало Георгію Гонгадзе. Таким чином, мама і дружина Георгія отримали статус потерпілих.

2002, вівторок

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко визнала наявність президентських амбіцій.

"Як може лідер будь-якої політичної сили не планувати досягнути президентської посади?", – заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів у Харкові.

2003, середа

– Блок "Наша Україна" вирішив узяти участь у з'їзді депутатів усіх рівнів від опозиції, заявив народний депутат від фракції "Наша Україна" Тарас Стецьків.

Він також зазначив, що "Наша Україна" ухвалила позитивне рішення про участь в акціях опозиції, однак форми цієї участі поки не визначено.

– "Ми будемо вносити пропозиції, щоб партію очолив прем'єр-міністр Віктор Федорович Янукович", – заявив у Донецьку заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак.

19 квітня 2003 року ПР очолив Віктор Янукович, головою політради став Микола Азаров, а головою політвиконкому – Володимир Рибак.

2004, четвер

– "Я можу офіційно заявити, що рішенням сесії FATF Україна виведена зі списку країн, які недостатньо борються з відмиванням незаконних доходів", – заявив президент Міжнародної організації з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) Клаєс Норгрен.

2007, понеділок

– Голова Секретаріату президента Віктор Балога заявив, що під час переговорів про підписання угоди про об'єднану опозицію йшлося про взаємне непоборювання і толерантну виборчу кампанію між БЮТ та "Нашою Україною".

"Я впевнений, що в разі дострокових виборів і походом на вибори паралельними шляхами, але однією командою, ніяких "підніжок" один одному не буде", – наголосив він.

2008, вівторок

– "Йдеться не про конфлікти. Йдеться про виконання рішень, які є необхідними для виконання виконавчою гілкою влади. Наприклад, рішення РНБО від 1 лютого, яке стосувалося питання посилення позицій НАК "Нафтогаз України", на сьогодні не виконано урядом", – заявила секретар РНБО Раїса Богатирьова, заперечивши наявність конфлікту між урядом Юлії Тимошенко з одного боку і РНБО та Секретаріатом президента – з іншого.

2009, четвер

– Голова ради Нацбанку Петро Порошенко заявив, що поки що не бачить можливості для своєї роботи в Кабміні Юлії Тимошенко.

"Перш ніж ухвалити рішення про входження до складу уряду, я повинен бачити команду, я повинен бачити, на що ця команда спирається в парламенті, і рішення буду приймати тільки після цього", – сказав він.

9 жовтня 2009 року Порошенко став міністром закордонних справ в уряді Тимошенко.

2010, п'ятниця

– "У мене немає бажання давати оцінку президенту Кравчуку, але це – патентована професійна політична повія, яка б мала помовчати, оскільки зрадила всіх і все, що тільки можна зрадити в нашому житті", – сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада" голова ВР Володимир Литвин, коментуючи заяву Кравчука, де той назвав Литвина "перебіжчиком".

2013, вівторок

– Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький дозволив собі лайку на адресу журналістів за те, як вони висвітлювали авіакатастрофу в Донецьку.

"З горем ніколи не може бути піару, але на то, як професійні "гавномьотчікі" змогли це все зіпсувати, було дуже боляче дивитися", – сказав він.

2014, середа

Хроніка Революції Гідності.

– Спецпідрозділ МВС "Беркут" ліквідовано, повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Біля кримської Верховної Ради зібралося два мітинги: з одного боку кримські татари та учасники місцевого Євромайдану, з іншого – прихильники ідеї приєднання Криму до Росії.

На кримськотатарському мітингу, кількість учасників якого постійно зростає, масово скандують "Україна!", "Слава Україні! – Героям слава!", "Банду – геть!".

– Генпрокуратура оголосила Віктору Януковичу, Андрію Клюєву, Віктору Пшонці, Віталію Захарченку, Олександру Якименку та Станіславу Шуляку підозру в навмисному вбивстві.

Як заявив виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький, екс-президента Януковича та колишнього голову МВС Захарченка оголошено в міжнародний розшук.

– На Майдані представлено майбутній склад уряду Арсенія Яценюка.

"Я можу наперед сказати, яка доля всіх членів Кабміну, – це політичні камікадзе", – сказав журналістам Яценюк після оголошення кандидатів у міністри.

2015, четвер

– Четверо українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Росія за останні місяці перекинула на Донбас більше тисячі одиниць техніки, танків, артилерії і систем ППО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

2016, п'ятниця

– Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО. З полону бойовиків звільнено трьох українських заручників.

– У Харкові вбили бізнесмена Юрія Димента, який був близьким до міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

2017, неділя

– Четверо українських військових дістали поранення й одного воїна травмовано за минулу добу в зоні проведення АТО. Упродовж дня ще один боєць загинув на фронті та одного було поранено.

Олег Поліщук, для УП