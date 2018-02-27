Хроника 27 февраля. Россия начинает захват Крыма

Найцікавіше: 2012. Луценка засудили до чотирьох років позбавлення волі 2014. Починається відкрита фаза російської агресії в Криму 2014. Створено перший постреволюційний уряд

2001, вівторок

– Дипломом з поширення української мови імені Леся Подерев'янського вирішили нагородити президента Леоніда Кучму студенти у Львові.

Таким чином вони натякають на його своєрідну лексику, відображену в "плівках Мельниченка". Молодь міста провела мітинги навпроти головних корпусів двох львівських вишів, а потім з гаслом "Кучму геть!" попрямувала до будівлі Львівської ОДА.

2002, середа

– Спікер кримського парламенту Леонід Грач не виключив проведення референдуму про приєднання Криму до Росії, якщо українська влада продовжуватиме судовий тиск на нього.

Раніше Грача спробували відсторонити від участі у виборах до Верховної Ради України. Натомість підконтрольний спікеру кримський Виборчком зняв з реєстрації кандидатів у депутати ВР Криму близько 30 противників Грача.

2003, четвер

– Британська The Guardian пише про те, що 380 ракетних двигунів, які призначалися для ракет Самуд-2, було переправлено до Іраку з України.

Ракети Самуд-2 стали причиною протиріч між владою Іраку й інспекторами ООН.

2004, четвер

– Нардеп Микола Томенко передав до Генпрокуратури документи генерала СБУ Валерія Кравченка. Вони можуть свідчити про вказівки СБУ стежити за опозицією за кордоном.

Раніше генерал заявляв про подібні вказівки з боку свого керівництва.

Ці звинувачення прозвучали напередодні переговорів президента Леоніда Кучми та канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

2005, неділя

– Переможцем національного відбору на Євробачення-2005 стала група "Гринджоли" зі своїм гімном Помаранчевої революції "Разом нас багато, нас не подолати".

Спочатку "Гринджоли" не брали участі у відбірковому турі на Євробачення і потрапили до фіналу з ініціативи віце-прем'єра Миколи Томенка.

У фіналі Євробачення група посяде 19 місце з 24. Це стане найгіршим результатом України за весь час участі в конкурсі.

2007, вівторок

– Мерія Москви звинуватила українських дипломатів у галюцинаціях. Це стало відповіддю на реакцію українського МЗС на виступ у Севастополі мера Москви Юрія Лужкова.

На думку українських дипломатів, Лужков привселюдно поставив під сумнів статус Криму в складі України. У Москві стверджують: Лужков лише висловив жаль про розпад Радянського Союзу, у результаті чого Крим опинився в складі України.

2008, середа

– Одноденний страйк влаштували 36 кінотеатрів у 18 містах України. Це стало протестом проти дій Міністерства культури, яке забороняє демонструвати іноземні фільми в російському дубляжі.

Деякі учасники кіноринку домагаються дозволу на російське дублювання з українськими субтитрами.

2009, п'ятниця

– Довгострокова перспектива української держави багато в чому залежить від побудов партнерських і стратегічних відносин з Росією, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона також підкреслила, що через своє географічне положення Україна змушена перебувати між Європою і Росією.

– Господарський суд Києва арештував акції телеканалу "Інтер". Це сталося через суперечку щодо продажу активів групи бізнесмену Костянтину Григоришину.

2010, субота

– "Я хотів би сказати, що зарано подавати заявку на членство. Треба спочатку щось зробити".

Міністр закордонних справ Петро Порошенко впевнений, що Україна ще не готова подавати заявку на вступ до НАТО.

2011, неділя

– Українські ВМС можуть провести спільний збір-похід з кораблями Чорноморського флоту РФ, а навчально-тренувальний комплекс авіації НИТКА в Криму може тренувати російських військових льотчиків, заявив міністр оборони Михайло Єжель під час візиту до Росії.

У свою чергу росіяни не виключили, що залучать до створення нової важкої стратегічної ракети українських фахівців.

2012, понеділок

– До чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна засудив Печерський райсуд Києва екс-главу МВС Юрія Луценка. Рішення оголосив суддя Сергій Вовк.

У Євросоюзі заявили, що розчаровані вироком, а США закликали українську владу звільнити Луценка.

2013, середа

– Резиденції президента Віктора Януковича перебувають під захистом повітряних сил України, з’ясували журналісти. Йдеться про резиденції "Межигір'я", "Форос" та "Гута".

2014, четвер

– Вночі групи невідомих людей зі зброєю захопили будівлі Верховної Ради Криму й Ради міністрів АРК у Сімферополі.

Про те, що це російські військові, стане відомо лише згодом. Всередину пустили тільки кримських депутатів.

Під дулами автоматів депутати нібито проголосували (наявність кворуму не було доведено) про проведення референдуму про розширення повноважень автономії, висловили недовіру Раді міністрів Криму і звільнили кримського прем’єра Анатолія Могильова.

Могильова замінили на лідера партії "Русское единство" Сергія Аксьонова.

МЗС України закликало Кремль до термінових консультацій. А Європарламент ухвалив резолюцію стосовно ситуації в Україні, у якій нагадав про Будапештський меморандум.

– Віктор Янукович виступив зі зверненням, у якому заявив, що досі вважає себе президентом. Також він офіційно звернувся до російської влади з проханням забезпечити йому "особисту безпеку від дій екстремістів".

– У Верховній Раді створено нову коаліцію "Європейський вибір" з 250 депутатів. Сформовано уряд на чолі з прем’єром Арсенієм Яценюком.

Секретарем РНБО призначено Андрія Парубія, а виконувачами обов'язків глав Міноборони та МЗС Ігоря Тенюха та Андрія Дещицю відповідно.

2015, п’ятниця

– Троє українських військових загинули та ще 7 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Завдяки довідці з ГПУ екс-міністр екології Микола Злочевський зміг розблокувати свої рахунки у Великій Британії, заявив нардеп Сергій Лещенко.

Довідку про відсутність кримінальних проваджень проти Злочевського надали йому за кілька днів до того, як таке провадження відкрили.

2016, субота

– Окупаційна влада Криму привласнила українського державного майна приблизно на 50 мільярдів гривень, заявив заступник прокурора АР Крим Олексій Калина.

2017, понеділок

– Двоє українських військових загинули та ще двоє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Зранку бойовики почали обстріли Авдіївки.

– 59 нардепів за минулі два роки літали до Мінська. Для переважної більшості з них Мінськ був пересадочним пунктом у маршруті до Москви, розповіла нардеп Вікторія Сюмар.

Рустем Халілов, для УП