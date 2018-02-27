ГПУ объявила в розыск 12 фигурантов дела о средствах "семьи Януковича"

Генпрокуратура объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании средств "семьей Януковича".

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью "Лига.net".

"Буквально сегодня (23 февраля – ред.) мы объявили в розыск 12 новых фигурантов преступных сделок того времени и рассчитываем на поддержку международных партнеров. Есть целый ряд банковских счетов, арест которых мы ждем", - сказал он.

Енин также добавил, что продолжается и исследование возможного участия компании ICU, главой которой во времена Януковича была Валерия Гонтарева, в выведении денег с Украины.

"На сегодняшний день экспертное исследование продолжается. Как только оно будет завершено, мы сообщим об этом. Более того, действия этой компании и ее руководства – объект ряда других расследований не только Генпрокуратуры, но и НАБУ", - сказал Енин.

Он подчеркнул, что утверждать, что Гонтарева не была причастна к выводу денег из Украины, нельзя.

Енин рассказал, что ГПУ также исследует круг лиц, названных в расследовании Al-Jazira.

"Публикация этого расследования заставила нас сосредоточить наше внимание на той группе лиц, которые содействуют преступной группировке; действия которых направлены на дискредитацию приговора украинского суда, действий правоохранительных органов. Мы исследуем этот круг лиц", - сказал замгенпрокурора.

Он добавил, что как только у ГПУ будет достаточно информации, чтобы утверждать о наличии в этих действиях состава преступления, – эта информация будет внесена в ЕРДР.

Как известно, отчитываясь на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января, Луценко заявил, что участие брокера ІСU в схеме отмывания средств преступной группировкой Януковича проверялась ранее и проверяется сейчас.

Ранее в ГПУ сообщили, что оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, по которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха" беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.



Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а затем подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 млн долларов из-за обнародованного расследования.



Также в опубликованном тайном постановлении Краматорского суда говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.



Investment Capital Ukraine (ICU) были брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млдр долларов в период между 2012 и 2014 годами.



Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко".

Луценко заявил, что Гонтареву и Пасенюка могут допросить о деньгах "семьи" Януковича.

Подробнее читайте в материале: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко