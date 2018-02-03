В штабе АТО сообщили о гибели бойца ВСУ

В результате подрыва в зоне АТО погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сообщили в штабе.

Как сообщал ранее председатель Луганской областной ВГА Юрий Гарбуз, 1 февраля в зоне АТО погиб Александр Николаевич Рыбальченко, 1994 года рождения, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады, уроженец Луганской области.

Как сообщалось, 1 февраля, боевики 4 раза нарушили перемирие, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В первой половине суток 2 февраля боевики обстреливали украинских военных из минометов и пехотного вооружения, ранив 3 бойцов ВСУ.