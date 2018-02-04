Всемирная суперсерия бокса: Соперником Усика в финале станет россиянин Гассиев

Соперником украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии станет россиянин Мурат Гассиев.

В полуфинале WBSS чемпион мира по версии IBF Гассиев в 12 раунде нокаутировал обладателя пояса WBA, кубинца Юньера Дортикоса.

Как известно, 27 января Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.

Решающий бой WBSS пройдет в мае в Саудовской Аравии. Победитель станет абсолютным чемпионом мира, получит трофей имени Мухаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.

Алексей Павлыш, УП