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В России к заложнику Клиху пустили адвоката

Понедельник, 5 февраля 2018, 00:10
В России к заложнику Клиху пустили адвоката

К украинцу Станиславу Клиху, которого Россия держит в заложниках, допустили адвоката Романа Качанова.

Об этом сообщила российская правозащитница, участница "Уральской правозащитной группы" Татьяна Щур.

По ее словам, Качанов - первый за последние годы, кто пожал руку Клиху. До него все посетители, исключая маму, общались с ним только через стекло.

Адвокат находился у политзаключенного в течение 3 часов, Клих рассказал ему о своем состоянии.

"Станислав чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. (Он подозревает у себя "туберкулёз кости").
Поскольку еда в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он старается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые положены ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже скудный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому, он в последнее время набрал вес", - сообщила правозащитница.

Сообщается также, что Клих находится в одиночной камере.

"Делить ее с кем он, однако, не хочет, опасаясь агрессии со стороны сокамерников", - объяснила Щур, добавив, что такой опыт он уже имел.

У адвоката после разговора с Клихом сложилось впечатление, что он страдает от психического расстройства.

Качанов сфотографировал зажившие глубокие раны на теле Клиха.

"Что они из себя представляют, разбираться специалистам, как и в его речах. Всё это очень похоже на следы пыток, чем очевидно и является", - написала Щур.

Заложник написал ряд заявлений, в том числе и просьбы о встрече с психологом.

Ранее сообщалось, что по решению руководства тюрьмы к Клиху применяется принудительное психиатрическое лечение. При этом руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью.

Ранее  Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.

Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцевНиколая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.

Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что украинец Станислав Клых, содержащийся в российском СИЗО, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Из тюрьмы Клыха перевели в больницу в Магнитогорске.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Темы: Росcиязаложникиправа человека
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