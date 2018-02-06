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Саакашвили будет судиться с заместителем Луценко

Вторник, 6 февраля 2018, 16:22

Экс-президент Грузии Саакашвили будет судиться с заместителем генпрокурора Евгением Ениным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких глупцов рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедится, что они как всегда бессовестно лгут", - написал он, добавив новость "Украинские новостей "с заявлением Енина о свидетельствах Саакашвили.

Енин, как пишет издание, заявил, что Саакашвили фактически подтвердил факт разговора с Курченко.

"Он (Саакашвили - ред.) придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, - фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", - отметил заместитель генпрокурора.

"Украинская правда" обратилась к Енину за комментарием, однако пока не получила ответа.

Как известно, 26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

16 февраля в Кассационном административном суде Верховного Суда продолжат рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.

Александр Шумилин, УП
Темы: СаакашвилиЛуценкопрокуратура
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