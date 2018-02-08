БПП пополнилась бывшим генпрокурором

Бывшего генерального прокурора Виталия Ярему приняли в партию "Блок Петра Порошенко – Солидарность".



Это произошло 7 февраля на конференции киевской ячейки партии, которая прошла под председательством Игоря Кононенко, сообщает пресс-служба партии.



Ярему сразу избрали заместителем главы киевской территориальной организации "БПП – Солидарность".



"Виталий Григорьевич имеет большой управленческий опыт, имеет активную гражданскую позицию и принимал активное участие в Революции Достоинства. Я вижу Виталия Григорьевича в должности своего заместителя в территориальной организации партии", – сказал Кононенко.

Ярема вступил в БПП kyiv-oblast.solydarnist.org

Ярему также ввели в состав совета киевской организации партии, который был переизбран в среду.

Виталий Ярема был народным депутатом с 12 декабря 2012 года по 13 мая 2014 года. Его выдвигала "Батькивщина", хотя он был беспартийным.

Ярема был генпрокурором Украины с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года. Впрочем, по данным СМИ, и после отставки принимал работников прокуратуры у себя.

5 апреля 2016 года Ярема зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель, одновременно со своим сыном.