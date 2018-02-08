МИД требует от РФ допустить врачей к Павлу Грибу

Министерство иностранных дел Украины требует от России допустить украинских врачей к Павлу Грибу, которого незаконно удерживают в РФ.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом Российской Федерации допустить украинских врачей к незаконно удерживаемуму в России Павлу Грибу, а также игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии его здоровья", - отмечают в МИД.

Ухудшение состояния здоровья Гриба и непредоставление ему медицинской помощи в МИД расценивают как форму давления на него, чтобы получить необходимые следствию показания.

"Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека", - отмечают в министерстве.

МИД требует немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Павлу Грибу, чтобы оценить состояния его здоровья и предоставить необходимые медицинские рекомендации.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября 2017 года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября 2017 года.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

1 февраля 2018 года российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.