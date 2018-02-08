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МЗС вимагає від РФ допустити лікарів до Павла Гриба

Четвер, 8 лютого 2018, 21:33

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українських лікарів до незаконно утримуваного в РФ Павла Гриба.

Про це йдеться у заяві відомства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою відмовою Російської Федерації допустити українських лікарів до незаконно утримуваного в Росії Павла Гриба, а також ігноруванням численних звернень Генерального консульства України в Ростові-на-Дону з приводу отримання актуальної інформації про стан його здоров'я", - наголошують в МЗС.

Погіршення стану здоров’я Гриба і ненадання йому медичної допомоги у МЗС розцінюють як форму тиску на нього, щоб отримати необхідні слідству свідчення.

"Такі дії демонструють ігнорування російською стороною не тільки рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року, а й основоположних прав людини", - зазначають у міністерстві.

МЗС вимагає негайно допустити українських або іноземних лікарів до Павла Гриба, щоб оцінити стану його здоров’я і надати необхідні медичні рекомендації.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

6 жовтня 2017 грудня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба, який страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня 2017 року.

У зв’язку із цим, Генконсульство України направило повторне звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака з 12 по 15 жовтня 2017 року..  

Проте, так і не отримавши відповіді, вирішило відправити групу лікарів до Гриба самовільно. Але їх і не пустили до українця.

Пізніше в РФ відповіли, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

1 лютого 2018 року російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСРосіяполітв'язні
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