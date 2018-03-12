В ГПУ подтвердили приостановление следствия по делу Саакашвили

Генпрокуратура подтвердила, что приостановила уголовное производство в отношении лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он написал, что 6 марта ГПУ направила запрос Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.

Соответствующий запрос отправили в ходе досудебного расследования уголовного производства по подозрению лидера "РНС".

"В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", - пояснил Лысенко.

В то же время досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе продолжается.

Как известно, пресс-служба РНС сообщила, что Генпрокуратура остановила расследование дела по подозрению Саакашвили.

1 марта защита Михеила Саакашвили обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко" в отношении экс-президента Грузии.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретитьлидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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