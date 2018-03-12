У ГПУ підтвердили призупинення слідства у справі Саакашвілі

Генпрокуратура підтвердила, що призупинила кримінальне провадження стосовно лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Він написав, що 6 березня ГПУ направила запит Нідерландам про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участі Саакашвілі.

Відповідний запит відправили в ході досудового розслідування кримінального провадження за підозрою лідера "РНС".

"У зв’язку із чим вказане кримінальне провадження зупинено на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України, з метою економії перебігу процесуальних строків досудового розслідування до отримання результатів міжнародної правової допомоги", - пояснив Лисенко.

Водночас досудове розслідування кримінального провадження стосовно соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе триває.

Як відомо, прес-служба РНС повідомила, що Генпрокуратура зупинила розслідування справи за підозрою Міхеіла Саакашвілі.

1 березня захист Міхеіла Саакашвілі звернувся до Генеральної прокуратури з клопотанням про закриття справи "про гроші Курченка" щодо екс-президента Грузії.

Українські правоохоронці висунули екс-президенту Грузії екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.

12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

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