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ГПУ: Семенченко сообщил, что не придет на допрос

Четверг, 15 марта 2018, 13:31

Нардеп от "Самопомощи" Семен Семенченко не придет на допрос в Генпрокуратуру 16 марта.

Об этом в твиттере написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как известно, правоохранители показали видеозапись, на которой народный депутат фракции "Самопомощь" Семен Семенченко выносит сумки из палаточного городка под ВР незадолго до его демонтажа 3 марта.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка у Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств – одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое – по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.

Позже в МВД рассказали, что изъятые гранаты в палаточном городке возле ВР были боевыми.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады.

Темы: СеменченкоВерховная Рада
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