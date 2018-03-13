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Аваков думает, что Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка

Вторник, 13 марта 2018, 14:24

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка у Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.

Об этом он рассказал во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка – ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий – ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил Аваков.

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним.

Аваков утверждает, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было приято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", – сказал министр.

Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые были уведомлены о подозрении в совершении преступления.

"Украинская правда" пытается получить комментарий Семена Семенченко.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств – одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое – по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК – "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", – отметили в полиции.

Тогда в "Радио Свобода" заявили о применении полицией газового баллончика против их корреспондента Сергея Нужненко. Позже в полиции заверили, что отстранили сотрудника.

Позже в МВД рассказали, что изъятые гранаты в палаточном городке возле ВР были боевыми.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем назвал действия полиции сомнительными с точки зрения законности, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, позволяло только осмотр, а не демонтаж.

Ряд правозащитных организаций заявили, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время штурма палаточного городка.

Темы: акцииКиев
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