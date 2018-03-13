Луценко: У ГПУ есть доказательства контактов Рубана с Захарченком

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан нес реальную угрозу совершения терактов в Украине.



Об этом он рассказал в эфире программы "Игра в классику с Сергеем Рахманиным" 12 марта.



"Я сейчас не могу сказать всего в интересах следствия. Нам еще предстоит допросить около четырех-пяти-шести человек. Могу сказать лишь одно: продолжение следует", – отметил Луценко.



Он призвал не насмехаться над версией о подготовке терактов.



"То, что я знаю из материалов следствия, свидетельствует, что трупов могло быть сотни. Все очень, очень серьезно", – подчеркнул генпрокурор.



"У нас есть очень много доказательств по нему (Рубану – ред.). Речь шла о реальной подготовке реального теракта с использованием, в том числе и минометов, автоматов, боевых гранат", – заявил он.



Луценко рассказал, что в профильном институте СБУ проводят экспертизу аудио- и видеозаписей по Рубану.



"Думаю, что на этой неделе она будет завершена", – сказал он.



"Например, у нас есть видео, как автомобиль, которым управляет господин Рубан, пересекает наш КПВВ, заезжает на территорию так называемой "ДНР" и затем автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются, за руль садится Рубан и едет дальше. Дальше уже все видели его задержания на КПВВ", – заявил Луценко.



"У нас есть доказательства – в аудио – того, что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористические акты. У нас есть достаточно доказательств. Они будут обнародованы, когда следствие будет считать возможным", – сказал он.



На замечания скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе, генпрокурор напомнил, что была первая партия оружия, которая была завезена на украинскую территорию "под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры".



"И вот к тем минометам она подходит", – заверил Луценко.

На вопрос о целесообразности везти оружие с оккупированной территории, глава ГПУ ответил, что "купить минометы на украинской территории не такое уж и легкое дело".



"Когда вы увидите полную версию следствия того, что произошло, вы поймете логику, почему все происходило именно так. Там вся логика сходится", – сказал Луценко.



Генпрокурор отрицает, что люди, которые сопровождали Рубана, были работниками Главного управления разведки Минобороны или Службы безопасности Украины: "Нет, они не работали ни в СБУ, ни в управлении разведки Министерства обороны".

Как известно, 8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубана задержали на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану сообщили о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба имеет "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у Рубана, для совершения терактов в центре Киева, а также о связи задержанного с Виктором Медведчуком.

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