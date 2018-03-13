Луценко: У ГПУ есть доказательства контактов Рубана с Захарченком

ГПУ имеет аудио-и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченком.

Об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала Zik, пишет DT.ua.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченка садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировал при этом с Захарченком и планировал террористический акт", - рассказал Луцнеко.

По словам генпрокурора, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.

"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", - отметил глава ГПУ.

Как известно, 8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба имеет "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у Рубана, для совершения терактов в центре Киева, а также о связи задержанного с Виктором Медведчуком.

Читайте также "История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели"