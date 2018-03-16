Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защита Саакашвили обжаловал приостановление расследования к нему

Пятница, 16 марта 2018, 20:28

Адвокат лидера "Руху новых сил" Миеила Саакашвили обжаловал приостановление расследования, выделенного в отдельное производство дела в отношении него в рамках процесса касательно "денег Курченко".

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"15 марта 2018 года я подал жалобу на постановление прокурора Генпрокуратуры Домбровского от 06 марта 2018 года о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвили. Противоправность остановки "нового" уголовного производства обусловлена тем, что ни Саакашвили, ни его защита не получали новое подозрение, и фактически Саакашвили не является участником уголовного судопроизводства, в рамках которого, в частности, был направлен запрос в Нидерланды об отборе образцов голоса у него", - заявил адвокат.

Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили будет добиваться закрытия дела в отношении него.

Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы сговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине – из-за запроса о правовой помощи в Нидерланды.

1 марта защита Михеила Саакашвили обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко" в отношении экс-президента Грузии.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретитьлидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Читайте также "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

Темы: СаакашвилиКурченкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: