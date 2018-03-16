Защита Саакашвили обжаловал приостановление расследования к нему

Адвокат лидера "Руху новых сил" Миеила Саакашвили обжаловал приостановление расследования, выделенного в отдельное производство дела в отношении него в рамках процесса касательно "денег Курченко".

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"15 марта 2018 года я подал жалобу на постановление прокурора Генпрокуратуры Домбровского от 06 марта 2018 года о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвили. Противоправность остановки "нового" уголовного производства обусловлена тем, что ни Саакашвили, ни его защита не получали новое подозрение, и фактически Саакашвили не является участником уголовного судопроизводства, в рамках которого, в частности, был направлен запрос в Нидерланды об отборе образцов голоса у него", - заявил адвокат.

Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили будет добиваться закрытия дела в отношении него.

Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы сговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине – из-за запроса о правовой помощи в Нидерланды.

1 марта защита Михеила Саакашвили обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко" в отношении экс-президента Грузии.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретитьлидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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