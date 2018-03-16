Захист Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування щодо нього

Адвокат лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування, виділеного в окреме провадження справи стосовно нього в рамках процесу щодо "грошей Курченка".

Про це повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

"15 березня 2018 року я подав скаргу на постанову прокурора Генпрокуратури Домбровського від 06 березня 2018 року про призупинення кримінального провадження стосовно Саакашвілі. Протиправність зупинки "нового" кримінального провадження обумовлена ​​тим, що ні Саакашвілі, ні його захист не отримували нової підозри, і фактично Саакашвілі не є учасником кримінального судочинства, в рамках якого, зокрема, був направлений запит до Нідерландів про відбір зразків голосу у нього", - заявив адвокат.

Чорнолуцький наголосив, що захист Саакашвілі домагатиметься закриття справи щодо нього.

Як відомо, 6 березня ГПУ призупинила розслідування справи Саакашвілі щодо нібито змови з утікачем Курченком про фінансування акцій протесту в Україні – через запит по правову допомогу до Нідерландів.

1 березня захист Міхеіла Саакашвілі звернувся до Генеральної прокуратури з клопотанням про закриття справи "про гроші Курченка" щодо екс-президента Грузії.

Українські правоохоронці висунули екс-президенту Грузії екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.

12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

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