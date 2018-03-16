Захист Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування щодо нього
Адвокат лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування, виділеного в окреме провадження справи стосовно нього в рамках процесу щодо "грошей Курченка".
Про це повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".
"15 березня 2018 року я подав скаргу на постанову прокурора Генпрокуратури Домбровського від 06 березня 2018 року про призупинення кримінального провадження стосовно Саакашвілі. Протиправність зупинки "нового" кримінального провадження обумовлена тим, що ні Саакашвілі, ні його захист не отримували нової підозри, і фактично Саакашвілі не є учасником кримінального судочинства, в рамках якого, зокрема, був направлений запит до Нідерландів про відбір зразків голосу у нього", - заявив адвокат.
Чорнолуцький наголосив, що захист Саакашвілі домагатиметься закриття справи щодо нього.
Як відомо, 6 березня ГПУ призупинила розслідування справи Саакашвілі щодо нібито змови з утікачем Курченком про фінансування акцій протесту в Україні – через запит по правову допомогу до Нідерландів.
1 березня захист Міхеіла Саакашвілі звернувся до Генеральної прокуратури з клопотанням про закриття справи "про гроші Курченка" щодо екс-президента Грузії.
Українські правоохоронці висунули екс-президенту Грузії екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.
12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.
Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.
Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.
Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.
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