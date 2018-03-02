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"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в полуфинале Кубка Украины

Пятница, 2 марта 2018, 13:31

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" не встретятся между собой в полуфинальных матчах на Кубок Украины.

Такие результаты жеребьевки, которая прошла 2 марта во Днипре.

"Динамо" в 1/2 финала сыграет с СК "Днепр-1", представляющий Вторую лигу. Матч состоится 18 апреля в Днипре.

В другом полуфинальном поединке встретятся донецкий "Шахтер" и ФК "Мариуполь". Игра пройдет в тот же день в Харькове.

Как известно, финал Кубка Украины пройдет на "Днепр-Арене" 9 мая.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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