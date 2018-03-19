Луценко: Рада рассмотрит представление на Савченко 22 марта

Верховная Рада рассмотрит представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Надежды Савченко в четверг, 22 марта.

Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает пресс-служба БПП.

"В среду будет рассматриваться вопрос в Комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции – снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", – подчеркнула Луценко.

По ее словам, БПП поддержит законопроект, которым предоставление разрешения на досмотр вещей народных депутатов Украины при входе в парламент.



"Мы не знаем серых лошадей, которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент. Мы его уже зарегистрировали и будем поддерживать", – добавила она.

Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вынесет на повестку дня вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, как только будет соответствующее решение регламентного комитета.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

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