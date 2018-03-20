Савченко: Никогда не подорвала бы Раду, если бы там были невинные люди

Нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновны люди.



Об этом она заявила на брифинге во вторник.



"Никогда в жизни не допускала даже в мысль и не допущу, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана", - сказала она.



"Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была, хоть одна невиновная душа", - добавила Савченко.



По ее словам, когда нардепы узнали о слухах о наличии у нее оружия, то у них появился "страх в глазах".



"Когда они увидели, что очень близко у них и красная линия... то депутаты начали из парламента бежать", - сказала она.

12 марта 2018 года стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту,пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

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