Опубликовано представление ГПУ на арест Савченко

В период с ноября 2017 года по настоящее время Надежда Савченко совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности".

Об этом идет речь в представлении Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание депутата Надежды Савченко, опубликованном советником министра внутренних дел Антоном Геращенком в Facebook.

"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко", - прокомментировал 40-страничный документ Геращенко.

В документе указывается,что Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который, позиционируя себя как человека привлеченного к процессу обмена пленными, регулярно посещал оккупированные территории.

Подчеркивается, что в ходе этих поездок Рубан познакомился и поддерживает личные отношения с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченком и Александром Тимофеевым.

Согласно документу, Савченко в неустановленное время, но не позже 20 ноября 2017 года вступила в сговор с Рубаном, Захарченком, Тимофеевым и другими неустановленными лицами, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

Как сообщалось, 12 марта 2018 года стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту,пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

На брифинге 20 марта Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

Она признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и вела разговоры об организации терактов, – но называет это спецоперацией.

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