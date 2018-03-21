Опубликовано представление ГПУ на арест Савченко

В период с ноября 2017 года по настоящее время Надежда Савченко совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности".

Об этом идет речь в представлении Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание депутата Надежды Савченко, опубликованном советником министра внутренних дел Антоном Геращенком в Facebook.

"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко", - прокомментировал документ Геращенко.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", - написал он.

В документе указывается,что Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который, позиционируя себя как человека привлеченного к процессу обмена пленными, регулярно посещал оккупированные территории.

Подчеркивается, что в ходе этих поездок Рубан познакомился и поддерживает личные отношения с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченком и Александром Тимофеевым.

Согласно документу, Савченко в неустановленное время, но не позже 20 ноября 2017 года вступила в сговор с Рубаном, Захарченком, Тимофеевым и другими неустановленными лицами, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

В тексте приводится тот же умысел, который был в подозрении Рубану:

1) обстрел из минометов и огнестрельного оружия зданий Верховной Рады, АП и жилых домов на прилегающих улицах. С использованием гранат осуществить взрывы внутри ВР и убить государственных деятелей присутствующих на заседании.

2) осуществить вооруженный захват здания ВР ночью, убив сотрудников правоохранительных органов, которые охраняют здание. В то же время, с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывчатки совершить нападения на жилье и транспортные средства Петра Порошенка, Арсена Авакова, Александра Турчинова с целью их убийства и создание хаоса и дестабилизации внутренней обстановки в стране.

В представлении на Савченко появилась новая фамилия, которой не было в тексте подозрения Рубану - а именно В.В. Кота.

Указывается, что с этой целью Рубан предложил гражданам Украины Захарченковк А.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В., Шашкину В.А., Мезенцеву А.В. и другим лицам принять участие в совершении этих преступлений. При этом граждане Березень, Лещ и Кот сообщили об этом в правоохранительные органы и были привлечены к следственным действиям.

Готовя эти преступления, как утверждает ГПУ, Савченко и Рубан в период с 20 по 23 ноября, находясь на оккупированной территории Донецкой области, приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы, среди которых 4 120-мм миномета, РПГ, противопехотные мины, гранаты, крупнокалиберный пулемет и винтовка. Указанное оружие Савченко и Рубан 23 ноября перевезли в так называемую "серую зону" рядом со станцией "Майорская".

Кроме этого, в документе указывается, что Савченко и Рубан решили приобрести дополнительное вооружение. С этой целью они 6 марта приобрели оружие в оккупированной Горловке, с которым Рубан и был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское".

Указанный в представлении автомобиль, которым вывозилось оружие, само оружие являются вещественными доказательствами по делу. Среди них также указан мобильный телефон "Blackberry", который был обнаружен в ходе обыска 24 ноября 2017 автомобиля Мерседес, в котором накануне Савченко и Рубан привезли оружие из ОРДЛО.

Таким образом, Савченко обвиняют по статьям 14, 28, 109, 112 УК Украины (подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц, а также посягательство на жизнь государственного деятеля)

В представлении также отмечено, что следствие собрало доказательства того, что Савченко имеет личные отношения с руководителями террористических организаций, с которыми неоднократно встречалась в течении 2017 года.

Как сообщила следственным органам Госпогранслужба, Савченко официально не пересекала линию разграничения с ОРДЛО в режиме "выезд", хотя выехала оттуда 25 февраля 2017 через пункт пропуска "Курахово".

"Это указывает на реальные возможности у Савченко Н.В. незаконно пересечь линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей вне контрольных пунктов въезда-выезда", - подчеркивается в документе.

В качестве обоснования необходимости содержания Савченко под стражей указывается, что у нее есть возможность уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства в уголовном производстве.

Также отмечается, что в соответствии с показаниями свидетеля Березня, она заявляла о готовности взорвать себя гранатой, если ее попытаются задержать.

В представлении также приводят показания Захарченкова об обсуждении Савченко совместного плана с Рубаном о "совершение теракта и посягательстве на жизнь госдеятелей в Киеве".

Показания Кота касались обстоятельств "ввоза Рубаном и Савченко 23 ноября оружия через КПВВ Майорск".

Показания Ляща касались обстоятельств испытания 1 декабря 2017 Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном на полигоне воинской части А0553 в Хмельницком оружия, которое они привезли из ОРДЛО". Также его показания касались "обстоятельств свержения конституционного строя".

Savchenko 2 Podannya (PDF)

Savchenko 2 Podannya (Text) ​

Как сообщалось, 12 марта 2018 года стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту,пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

На брифинге 20 марта Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

Она признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и вела разговоры об организации терактов, – но называет это спецоперацией.

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