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Адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест

Пятница, 23 марта 2018, 18:28

Адвокаты Надежды Савченко подадут апелляцию на ее арест.

Об этом после оглашения приговора заявили ее адвокаты.

Защита считает решение об аресте "полностью политическим" и называет его "политическим крючкотворством".

Апелляционную жалобу на арест Савченко подадут в понедельник.

Определить, какой адвокатский состав будет защищать Надежду Савченко, должна решить ее сестра Вера.

Как известно, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу НадеждеСавченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая безальтернативы внесения залога.

Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она устроит голодовку.

22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко просто в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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Реакция соцсетей решения по Савченко

Роман Романюк, УП
Темы: Савченко Надеждасуд
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