Адвокати Савченко подадуть апеляцію на її арешт

Адвокати Надії Савченко подадуть апеляцію на її арешт.

Про це після оголошення вироку заявили її адвокати.

Захист вважає рішення про арешт "повністю політичним" та називає його "політичним крючкотворством".

Апеляційну скаргу на арешт Савченко подадуть у понеділок.

Визначити, який адвокатський склад захищатиме Надію Савченко, має вирішити її сестра Віра.

Як відомо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Раніше Савченко заявила у суді, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

22 березня Генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко