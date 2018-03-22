Порошенко отреагировал на арест Савченко

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Четверг, 22 марта 2018, 16:23

Президент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал он.

"Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - добавил Порошенко.

Также на арест Савченко отреагировал премьер Владимир Гройсман. Он заявил, что в случае с ней "это вопрос психологического здоровья".

"Считаю, что парламент принял адекватное решение", - написал он в Твиттере.

Как известно, Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста Савченко.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта.

В четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

Луценко также завил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

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Темы: Порошенко Савченко
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