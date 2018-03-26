Адвокаты говорят, что Савченко похудела. Апелляционная жалоба готова

Адвокаты Дмитрий Бугай и Виктор Чевгуз посетили Надежду Савченко в следственном изоляторе, а ее сестра Вера оставила для нее передачу.



"Мы согласовали апелляционную жалобу. Сейчас в течение часа-полутора повезем и сдадим ее в Апелляционный суд. Через пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение", – сказал Чевгуз на выходе из СИЗО корреспонденту телеканала "112 Украина".

Он уточнил: "На 7 страницах апелляционная жалоба, Надежда со всеми позициями нашими согласилась".



Бугай добавил: "Надежда Викторовна действительно объявила голодовку. Соответствующее обращение она написала руководителю этого учреждения".



"Честно говоря, похудела, осунулась немного – но улыбается, держится", – отметил он.

Бугай пересказал, что Надежда Савченко настаивает, что преступления не совершала, а ее дело – политическое.



Условия пребывания в камере защитники не видели – общались с ней в специальной комнате.



"Приняли передачу полностью для нее – телевизор, все необходимое. Сейчас согласуем и подпишем разрешение на свидание с сестрой и мамой", – сообщил также Чевгуз.



Адвокаты не стали комментировать слухи о том, что они предоставляют Савченко услуги бесплатно.

Ранее Вера Савченко сообщила, что лично сестру не видела, но к ней пошли адвокаты.



"Мне дадут разрешение, возможно, когда следователь рассмотрит мое заявление. Мне и маме должны дать разрешение как ближайшим родственникам", – сказала она и добавила, что провела в СИЗО около часа.



По поводу голодовки сестра нардепа лишь сказала: "Голодовка – это ее оружие против тоталитарных режимов как в Кремле, так и при этой власти, которая идет по стопам Путина".



Надежда сестре ничего не передавала. "Это невозможно", – сказала Вера.



На вопрос, что передали арестованной, Вера Савченко ответила: средства гигиены, стиральный порошок, шампунь, зубную щетку и пасту.



Не приняли коврик и электрочайник: "Можно только кипятильник"



"Она просила передать воду – воду не приняли. Ее можно только покупать: кладешь деньги на счет – и сам арестант себе заказывает воду", – отметила сестра нардепа.



Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко в здании Верховной Рады почти сразу после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.



В тот же день генпрокурор объявил подозрение Надежде Савченко.



23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток – до 20 мая – без альтернативы внесения залога.



Надежде Савченко инкриминируют:



- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);



- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);



- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)



- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);



- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Среди доказательств против Савченко у следователей есть, в частности, аудио- и видеозаписи ее разговоров и действий, которые якобы свидетельствуют о подготовке терактов и смены власти.

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