Адвокаты говорят, что Савченко похудела. Апелляционная жалоба готова
Адвокаты Дмитрий Бугай и Виктор Чевгуз посетили Надежду Савченко в следственном изоляторе, а ее сестра Вера оставила для нее передачу.
"Мы согласовали апелляционную жалобу. Сейчас в течение часа-полутора повезем и сдадим ее в Апелляционный суд. Через пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение", – сказал Чевгуз на выходе из СИЗО корреспонденту телеканала "112 Украина".
Он уточнил: "На 7 страницах апелляционная жалоба, Надежда со всеми позициями нашими согласилась".
Бугай добавил: "Надежда Викторовна действительно объявила голодовку. Соответствующее обращение она написала руководителю этого учреждения".
"Честно говоря, похудела, осунулась немного – но улыбается, держится", – отметил он.
Бугай пересказал, что Надежда Савченко настаивает, что преступления не совершала, а ее дело – политическое.
Условия пребывания в камере защитники не видели – общались с ней в специальной комнате.
"Приняли передачу полностью для нее – телевизор, все необходимое. Сейчас согласуем и подпишем разрешение на свидание с сестрой и мамой", – сообщил также Чевгуз.
Адвокаты не стали комментировать слухи о том, что они предоставляют Савченко услуги бесплатно.
Ранее Вера Савченко сообщила, что лично сестру не видела, но к ней пошли адвокаты.
"Мне дадут разрешение, возможно, когда следователь рассмотрит мое заявление. Мне и маме должны дать разрешение как ближайшим родственникам", – сказала она и добавила, что провела в СИЗО около часа.
По поводу голодовки сестра нардепа лишь сказала: "Голодовка – это ее оружие против тоталитарных режимов как в Кремле, так и при этой власти, которая идет по стопам Путина".
Надежда сестре ничего не передавала. "Это невозможно", – сказала Вера.
На вопрос, что передали арестованной, Вера Савченко ответила: средства гигиены, стиральный порошок, шампунь, зубную щетку и пасту.
Не приняли коврик и электрочайник: "Можно только кипятильник"
"Она просила передать воду – воду не приняли. Ее можно только покупать: кладешь деньги на счет – и сам арестант себе заказывает воду", – отметила сестра нардепа.
Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко в здании Верховной Рады почти сразу после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.
В тот же день генпрокурор объявил подозрение Надежде Савченко.
23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток – до 20 мая – без альтернативы внесения залога.
Надежде Савченко инкриминируют:
- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);
- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)
- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Среди доказательств против Савченко у следователей есть, в частности, аудио- и видеозаписи ее разговоров и действий, которые якобы свидетельствуют о подготовке терактов и смены власти.
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