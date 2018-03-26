Адвокати кажуть, що Савченко змарніла. Апеляційна скарга готова

Адвокати Дмитро Бугай і Віктор Чевгуз відвідали Надію Савченко у слідчому ізоляторі, а її сестра Віра залишила для неї передачу.

"Ми погодили апеляційну скаргу. Зараз протягом години-півтори повеземо й здамо її в Апеляційний суд. За пару днів буде призначено апеляційний розгляд", – сказав Чевгуз на виході з СІЗО кореспонденту телеканалу "112 Україна".

Він уточнив: "На 7 аркушах апеляційна скарга, Надія з усіма позиціями нашими погодилася".

Бугай додав: "Надія Вікторівна дійсно оголосила голодовку. Відповідне звернення вона написала керівнику цієї установи"

"Чесно кажучи, схудла, змарніла трішки – але посміхається, тримається", – зазначив він.

Бугай переказав, що Надія Савченко наполягає, що злочину не чинила, а її справа – політична.

Умови перебування у камері захисники не бачили – спілкувалися з нею в спеціальній кімнаті.

"Прийняли передачу повністю для неї – телевізор, усе необхідне. Зараз погодимо й підпишемо дозвіл на побачення з сестрою й мамою", – повідомив також Чевгуз.

Адвокати не стали коментувати чутки про те, що вони надають Савченко послуги безкоштовно.

Раніше Віра Савченко повідомила, що особисто сестру не бачила, але до неї пішли адвокати..

"Мені дадуть дозвіл, можливо, коли слідчий розгляне мою заяву. Мені і мамі повинні дати дозвіл як найближчим родичам", – сказала вона і додала, що провела в СІЗО близько години.

Щодо голодування сестра нардепа лише сказала: "Голодування – це її зброя проти тоталітарних режимів як в Кремлі, так і при цій владі, яка йде стопами Путіна".

Надія сестрі нічого не передавала. "Це неможливо", – сказала Віра.

На запитання, що передали нардепу, Віра Савченко відповіла: засоби гігієни, пральний порошок, шампунь, зубну щітку й пасту.

Не прийняли килимок та електрочайник: "Можна тільки кип’ятильник"

"Вона просила передати воду – воду не прийняли. Її можна тільки купувати: кладеш гроші на рахунок – і сам арештант собі замовляє воду", – зазначила сестра нардепа.

Як відомо, 22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко у будівлі Верховної Ради майже одразу після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко недоторканності, її затримання й арешт.

Того ж дня генпрокурор оголосив підозру Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб – до 20 травня – без альтернативи внесення застави.

Надії Савченко інкримінують:

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 14 (готування до злочину);



- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча);



- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);



- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Серед доказів проти Савченко у слідчих є, зокрема, аудіо- та відеозаписи її розмов і дій, які нібито свідчать про підготовку терактів і зміни влади.

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