Возле Белого дома в Вашингтоне застрелился мужчина

В Вашингтоне у Белого дома мужчина выстрелил в себя.

Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter.

"Срочно: Персонал Секретной службы реагирует на инцидент, связанный с человеком, который, по сообщениям, получил ранения от выстрела в себя около забора в районе Северной поляны Белого дома", - говорится в сообщении.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse .

Секретная служба также уточнила, что в результате инцидента другие люди не пострадали. Вблизи было перекрыто пешеходное и автомобильное движение.

Позже появилось уточнение, что жертвой был мужчина.

Update: Adult male allegedly shot himself along the north fence line of the @WhiteHouse. No other injuries reported. Our natural death squad is on the scene. Will provide updates as they come in.