Москаль приоткрыл, кто причастен к поджогу венгерского общества

Поджог Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде организовал житель Приднестровья, который нанял для выполнения этого преступления и участников АТО.



Об этом руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал в Facebook.



"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО", – заявил он.



Москаль отметил, что "они – не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".



"Личность организатора тоже установлена – это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", – заявил губернатор.



Он отметил, что, "учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия".



"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга")", – заявил Москаль.

"Российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов ", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей", – уточнил Москаль.



По его оценке, организаторы взрыва "действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов".



"Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы будут и дальше устраивать разные провокации, чтобы попробовать рассорить украинский и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве", – заявил Москаль, но заверил, что "донбасский сценарий" на Закарпатье не удастся.

В пресс-службе полиции Закарпатья днем отказались комментировать информацию Москаля, но сообщили, что троих задержанных везут в область, чтобы суд избрал им меру пресечения.

Как известно, 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. МИД Украины осудило "такие позорные провокации" как нападение на помещение нацменьшинств.



27 февраля на офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде (КМКС) снова напали, но в этот раз установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало и привело к пожару.

За нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде задержаны уже 5 человек.



4 марта задержали троих причастных к нападению 27 февраля: одного в Черкассах и двоих в Кропивницком.

Ранее полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Их задержали в Варшаве и польский суд взял их под стражу на 90 суток.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что из этих нападений "торчат российские уши".