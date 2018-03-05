Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Москаль приоткрыл, кто причастен к поджогу венгерского общества

Понедельник, 5 марта 2018, 08:55
Москаль приоткрыл, кто причастен к поджогу венгерского общества

Поджог Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде организовал житель Приднестровья, который нанял для выполнения этого преступления и участников АТО.

Об этом руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал в Facebook.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО", – заявил он.

Москаль отметил, что "они – не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".
 
"Личность организатора тоже установлена – это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", – заявил губернатор.

Он отметил, что, "учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия".

"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга")", – заявил Москаль.

"Российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов ", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей", – уточнил Москаль.

По его оценке, организаторы взрыва "действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов".

"Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы будут и дальше устраивать разные провокации, чтобы попробовать рассорить украинский и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве", – заявил Москаль, но заверил, что "донбасский сценарий" на Закарпатье не удастся.

В пресс-службе полиции Закарпатья днем отказались комментировать информацию Москаля, но сообщили, что троих задержанных везут в область, чтобы суд избрал им меру пресечения.

Как известно, 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. МИД Украины осудило "такие позорные провокации" как нападение на помещение нацменьшинств.

27 февраля на офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде (КМКС) снова напали, но в этот раз установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало и привело к пожару.

За нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде задержаны уже 5 человек.

4 марта задержали троих причастных к нападению 27 февраля: одного в Черкассах и двоих в Кропивницком.

Ранее полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Их задержали в Варшаве и польский суд взял их под стражу на 90 суток.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что из этих нападений "торчат российские уши".

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: УжгородВенгрияРосcияПриднестровьеМоскаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Ужгород
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Залечь на дно в Ужгороде. Чем живет город, где нет ракетных атак и комендантского часа
В Ужгороде суд забрал загранпаспорт у отца УПЦ МП, который оскорблял ПЦУ
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: