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Киевлян предупреждают об опасных сосульках

Понедельник, 5 марта 2018, 14:59

6-7 марта в Киеве ожидается гололедица, возможно падение снега и сосулек с крыш и деревьев.

Об этом предупреждает Киевская администрация.

6 марта в столице переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 9-11° мороза, днем ​​около 0°.

7 и 8 марта в столице также будет облачно с прояснениями.

7 марта ночью умеренный, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь; 8 марта местами небольшие осадки.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура 7 марта ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла; 8 марта ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла.

"В результате температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и больших деревьях образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание у стен домов – возможно падение снега, льда и сосулек", - отметили в КГГА.

Городская власть призываем жителей столицы быть внимательными и осторожными на улицах, и придерживаться рекомендаций, чтобы не стать жертвой ледяных сосулек, которые могут упасть на пешехода.

Важно обращать внимание на наличие льда и снега на крышах домов; по возможности ходить на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений; не ходить под деревьями; владельцам автотранспорта не парковать свои машины возле домов.

"Если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине начинается настоящая весна, плюсовая температура будет даже ночью. 

Темы: Киевпогода
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