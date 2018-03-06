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Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе заявляют, что боевик угрожал им автоматом

Вторник, 6 марта 2018, 02:34

На неконтролируемой территории Донбасса во время патрулирования сотрудники СММ ОБСЕ попали под прицел.

Об этом говорится в отчете организации от 5 марта.

"5 марта в 12:55, когда патруль СММ, состоящий из шести членов и двух бронемашин, направлялся с запада на восток к Казацкому (неподконтрольный правительству населенный пункт в 36 км к северо-востоку от Мариуполя), они увидели мужчину в одежде военного типа, вооруженного штурмовой винтовкой АК-74, который стоял на контрольно-пропускном пункте на восточном краю села.

СММ ОБСЕ видела, как тот целился из штурмовой винтовки прямо в первый автомобиль миссии, который находился примерно в 120 м к западу от кпп", - говорится в отчете.

Наблюдатели заявляют, что остановились, а водитель авто приоткрыл дверь, попросил неизвестного опустить оружие и позвать своего начальника, но тот выругался и сказал на русском: "Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять".

При этом, как заявляют в ОБСЕ, он продолжал целиться в автомобиль наблюдателей.

Наблюдатели поехали и вернулись на базу в Мариуполе.

Темы: ДонбассОБСЕ
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