Порошенко: МВФ не может диктовать нам законы
Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает "Экономическая правда".
"Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины", - сказал он.
Президент отметил, что требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.
"Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - сказал Порошенко.
Он указал на успешное голосование Радой за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении.
Президент заявил, что готов подписать законопроект, если он будет соответствовать Конституции Украины.
Кроме того, глава государства отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он привел пример образовательной и пенсионной реформ, а также реформы здравоохранения.
Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущих повышений цен на газ, которых требовал МВФ, не чувствуют эффекта от реформ.
22 декабря 2017 года проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.
Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.
В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.
Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – 800 млн долларов.
Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
Рекомендуем почитать: Бегущие по лезвию, или Чем закончился визит МВФ в Украину