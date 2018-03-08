В центре Киева разрисовали выставку об украинской революции

В центре Киева возле Главпочтамта неизвестные разрисовали красной краской фотовыставку "Украинская революция 1917-1921".

Об этом 8 марта сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая с начала ноября 2017-го экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - сообщил он.

В частности, неизвестные раскрасили фотографии с портретами Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Софии Русовой и других.