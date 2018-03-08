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В центре Киева разрисовали выставку об украинской революции

Четверг, 8 марта 2018, 15:13

В центре Киева возле Главпочтамта неизвестные разрисовали красной краской фотовыставку "Украинская революция 1917-1921".

Об этом 8 марта сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая с начала ноября 2017-го экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - сообщил он.

В частности, неизвестные раскрасили фотографии с портретами Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Софии Русовой и других.

 
 

 

Темы: Киевистория
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