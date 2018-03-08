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Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства Германии

Четверг, 8 марта 2018, 15:27

Действующий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства страны, которое будет сформировано после 14 марта.

Об этом глава МИД Германии написал на своей странице в Facebook.

По словам Габриэля, о таком решении ему сообщили лидерка фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес и временный исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц.

Габриэль отметил, что он как и раньше является избранным депутатом Бундестага, однако заканчивается эпоха, в которой он занимал руководящие должности, представляя СДПГ.

"В течение почти 30-летней политической карьеры у меня была возможность 18 лет занимать руководящие функции в государстве и СДПГ", - написал он. "Для меня это была большая честь, за которую я благодарен".

В конце своего сообщения в Facebook Габриэль пожелал новому федеральному правительству и своей партии успехов в решении непростых проблем на благо Германии и всей Европы.

Как известно, должность министра иностранных дел в следующем немецком правительстве сохранена по квоте социал-демократов. Партия до сих пор официально не объявила своих кандидатов в правительство.

Среди возможных претендентов на эту должность СМИ называют нынешнего министра юстиции Гайко Мааса, министра по делам семьи Катарину Барлей и вице-президента Бундестага Томаса Опперманна.

После волны критики в рядах собственной партии бывший лидер немецких социал-демократов (СДПГ) Мартин Шульц отказался быть министром иностранных дел.

Ожидается, что Бундестаг переизберет Ангелу Меркель на посту канцлера 14 марта. После этого присягу составит новое немецкое правительство.

Европейская правда

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Темы: Германия
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