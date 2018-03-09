АТО: Боевики совершили еще 2 обстрела, погиб 1 боец ВСУ
Пятница, 9 марта 2018, 06:40
За прошедшие сутки агрессор провел 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, говорится в сообщении.
На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.
На Донецком направлении укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.
Как сообщалось, 8 марта в течение дня был зафиксирован один обстрел позиций сил ВСУ в районе населенного пункта Луганское.