АТО: Боевики совершили еще 2 обстрела, погиб 1 боец ВСУ

За прошедшие сутки агрессор провел 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.

На Донецком направлении укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.

Как сообщалось, 8 марта в течение дня был зафиксирован один обстрел позиций сил ВСУ в районе населенного пункта Луганское.