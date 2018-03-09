В колонии РФ украинца Коломийца второй раз за 2 недели отправили в ШИЗО

Заключенного в России евромайдановца Андрея Коломийца 9 марта во второй раз за 2 недели перевели в штрафной изолятор на 10 суток в российской колонии.

Об этом сообщила его жена Галина Коломиец, информирует Радио Свобода.

"26 февраля посадили в ШИЗО за несоблюдение формы одежды на 10 суток, за сутки до выхода снова сфотографировали, что он спит не по режиму (на полу), вышел 8 марта, и сразу написали на него рапорт из-за сна. Сегодня его снова закрывают в ШИЗО на 10 суток", - написала она в Facebook.

"Приезжала московская проверка, и им не выгодно, что Андрей пошел на поправку", - добавила жена евромайданивця.

В ноябре сообщалось, что в Коломийца ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают.

В июня 2016 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста евромайдана Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коломиец содержится в колонии в Краснодарском крае.

Украинца задержали на территории российского региона Кабардино-Балкарии в мая 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения.

В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.