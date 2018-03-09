Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В колонии РФ украинца Коломийца второй раз за 2 недели отправили в ШИЗО

Пятница, 9 марта 2018, 20:15
Андрей Коломиец
Радио Свобода

Заключенного в России евромайдановца Андрея Коломийца 9 марта во второй раз за 2 недели перевели в штрафной изолятор на 10 суток в российской колонии.

Об этом сообщила его жена Галина Коломиец, информирует Радио Свобода.

"26 февраля посадили в ШИЗО за несоблюдение формы одежды на 10 суток, за сутки до выхода снова сфотографировали, что он спит не по режиму (на полу), вышел 8 марта, и сразу написали на него рапорт из-за сна. Сегодня его снова закрывают в ШИЗО на 10 суток", - написала она в Facebook.

"Приезжала московская проверка, и им не выгодно, что Андрей пошел на поправку", - добавила жена евромайданивця.

В ноябре сообщалось, что в Коломийца ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают.

В июня 2016 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста евромайдана Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коломиец содержится в колонии в Краснодарском крае.

Украинца задержали на территории российского региона Кабардино-Балкарии в мая 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения.

В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: