Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У пассажира столичной подземки изъяли патроны к автоматическому оружию

Воскресенье, 1 апреля 2018, 17:12

У пассажира столичного метрополитена правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева 1 апреля.

"Вечером во время отработки одной из станций метрополитена работники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли патроны калибра 5,45 мм. Изъятое направлено для проведения баллистической экспертизы", - отметили правоохранители.

Пассажир задержан. Им оказался уроженец Днепропетровской области. По его словам, он нашел патроны и оставил находку себе.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Устанавливается цель хранения патронов. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

 

 

Темы: оружиеКиевметрополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
оружие
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: