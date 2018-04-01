У пассажира столичной подземки изъяли патроны к автоматическому оружию

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Воскресенье, 1 апреля 2018, 17:12

У пассажира столичного метрополитена правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева 1 апреля.

"Вечером во время отработки одной из станций метрополитена работники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли патроны калибра 5,45 мм. Изъятое направлено для проведения баллистической экспертизы", - отметили правоохранители.

Пассажир задержан. Им оказался уроженец Днепропетровской области. По его словам, он нашел патроны и оставил находку себе.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Устанавливается цель хранения патронов. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

 

 

Темы: оружие Киев метро полиция
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