Цукерберга хотят допросить в ЕС

Соучредителя сети Facebook Марка Цукерберга собираются допросить в Евросоюзе, вслед за Сенатом США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря председателя Европарламента.

"Антонио Таяни, председатель Европарламента, намерен направить письмо Цукербергу в понедельник, настаивая на том, чтобы соучредитель Facebook приехал дать показания", - заявил пресс-секретарь Таяни.

Как отмечает издание, если Цукерберг согласится приехать на допрос, ему придется столкнуться с некоторыми самыми жесткими критиками в технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов.

"Слушания по Facebook показывают, что еще остается беспокойство за соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных ЕС .. Мы уверены, что господин Цукерберг также готов ответить на наши вопросы, показывая, что он одинаково настроен к ответственности перед европейскими гражданами", - подчеркнул Таяни.

На даный момент в Facebook не ответили на запрос The Washington Post о намерении допросить соучредителя соцсети в ЕС.

В начале апреля в Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел минимум 87 млн пользователей соцсети. Ранее сообщалось, что утечка персональных данных могла задеть около 50 млн. человек.

В марте 2018-го расследование The New York Times и The Observer of London обнародовало информацию о том, что фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Позже телеканал Channel 4 опубликовал еще одну часть расследования о Cambridge Analytica, где гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

22 марта Никса отстранили от работы.

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook в политических целях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.

Во время сенатских слушаний Цукерберг признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.